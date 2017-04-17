Фото: e1.ru
Жительница Свердловской области 21-летняя Полина Попова после победы в конкурсе "Мисс Россия — 2017" дала интервью, в котором рассказала, что Россия — это лучшее место для жизни, для будущего, для семьи и детей. Об этом пишет "ФАН".
Тем не менее на своей странице в Instagram она разместила фото из окна самолета, под которым написала: "Где-то над страной моей мечты", и поставила в конце строки значок американского флага.
На других фотографиях она также признается в любви к Америке.
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Комментарии
И что удивительного! Девушка живет в другой потребительской системе координат!
Америка это нормуль
Но только ты - рыба моей мечты
А чего можно ждать от кукушки?
А чего можно ждать от кукушки?
Наш Сергей Шубенков тоже много чего патриотичного говорил, а в конце концов выбрал флаг "страны мечты". Но после этого опять много сказал патриотичного.... Ну как бы мосты попытался не сжечь....
топографический крeтинизм)
не патриотичная
американ бой уеду с тобой москва прощай
Правильно. Нужно раисянским патриотам вливать в уши то, что им требуется. Но жить надо в хорошей стране.
Да у всех наших чиновников, олигархов, даже у нашего министра иностранных дел дети живут в Америке , Англии и т.д. А с экранов ТВ они для народа нищего клянут Америку. Майями вообще весь русскими заселен
Это ее право! Ведь уровень жизни, законности, а также перспективы на будущее несоизмеримы...
в чем прикол этой новости? вернее чо за шум? омерига для нашей либерастной тусовки тож мечта обетованная, и чо? более того оне еще и через одного паспорта и недвигу там имеют, гранты ихнии грызут тока в путь! вот и гостей10:10 спит и видит как он грин карту получает! ха-ха!
алексу! ну ты как всегда врешь как сивый мерин!
параша- отстой.
Устами младенца....
так-то не понятно, почему такое пристальное внимание к какой-то девушке, которая вчера была никому не известна, а сейчас благодаря внешности (может, еще спонсор) стала победителем. в реальном секторе экономики она все равно себя никак не проявит, поэтому с ее отъездом эрэфия ничего не теряет
Нормальная представительница молодого поколения. Ничего удивительного.
не говори Дед 10:20 то ли дело у партиотки Мизулиной Е.Б, сынок в Бальгии живет, а у патриота Пескова дочка в Париже, это же ведь не какая то там вражеская Омерика, правда Деду?
Патриотизм это сказка для идиотов. Это наглядно показывает поведение тех, кто о нём больше всего кричит.
Девушка, думая о жизни в Америке, явно представляет себя голливудской дивой. Но ее потолок в лучшем случае подиум, наркотики и экскорт. Даже жена заряженного оленя из ЛУКойла пошла потому же пути.
17.04.2017 10:10 - гость - Нужно раисянским патриотам вливать в уши то, что им требуется. Но жить надо в хорошей стране.
Что ты до сих пор делаешь в России?
17.04.2017 10:51 - гость - в реальном секторе экономики она все равно себя никак не проявит, поэтому с ее отъездом эрэфия ничего не теряет --- Классно. А сколько всего россиян занято в реальном секторе (промышленность и сельское хозяйство)? Берем ежегодник "Труд и занятость" от ГКС РФ: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7864 рыболовство, рыбоводство 160 добыча полезных ископаемых 1081 обрабатывающие производства 10408 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1983 строительство 6054 Итого: 27550 тысяч человек. Население РФ -около 146 миллионов. Итак, от отъезда 110-120 миллионов человек РФ ничего не потеряет!
У наших детей сформирован образ красоты и богатой жизни запада именно по голивудским кино, только они не понимают что мечты очень от реальности отличаются. И если в Северной корее до сих пор молодой семье дают двушечку бесплатно, то в пиндостане вам бесплатно банана не дадут
17.04.2017 11:56 - гость - дезу не пишите.
В России работающего населения не менее 75-78 миллионов.
17.04.2017 11:59 - гость - дезу не пишите.
В России работающего населения не менее 75-78 миллионов. --- Данные Госкомстата РФ - "деза"? Да вы экстремист! Вообще-то, занятых в экономике - около 75 миллионов. Но остальные 50 миллионов - это торговля, сфера услуг, финансы и т.д. Назвать их "реальным сектором" как-то язык не поворачивается.
В Северной Корее могут и синильной кислоты дать.
17.04.2017 11:57 - гость - в пиндостане вам бесплатно банана не дадут --- То-то в США миллионы живут на вэлфер. "Профессиональные вэлферщики".
Эта тело,явно круче Иванки Трамп,Алинки Путиной,но фамилия,говорит сама за себя!