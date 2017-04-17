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Барнаульской команде "АлтайБаскет" предстоит сыграть пятый матч финальной серии Суперлиги-3 против екатеринбургского "Уралмаша", где и определится победитель.

Две встречи финала прошли 15 и 16 апреля в Барнауле. До этого — на выезде — барнаульский коллектив сумел выиграть один матч, что теоретически давало шансы нашей команде оформить чемпионский титул уже в домашних встречах. Однако первую игру в Барнауле коллектив "АлтайБаскета" провалил. Обе команды играли от обороны. После двухматчевой дисквалификации в составе уральской команды появился центровой Андрей Малышев. Лидер "Уралмаша" был одним из самых заметных игроков на паркете. В итоге гости разгромили барнаульцев со счетом 57-86.

Во второй игре у нашей команды уже не было права на осечку. Однако встреча получилась очень напряженной. В равной борьбе победу одержала наша команда со счетом 59-49.

Таким образом, счет в серии стал 2-2. Пятая игра, по итогам которой и будет выявлен победитель, пройдет 20 апреля в Екатеринбурге.