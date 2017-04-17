Фото: ginekologii.ru
Резкий спад потребления алкоголя и табака зафиксирован в России по итогам 2016 года, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
В частности, отмечается, что в стране почти на 25% уменьшилось количество больных алкоголизмом, состоящих на учете в медучреждениях. Что касается потребления табака, то оно, по имеющимся данным, сократилось на 39%.
Число больных, которые были взяты на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом "алкоголизм", уменьшилось на 36%.
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Немаловажно, что в Роспотребнадзоре не уточнили, на основе каких цифр производился расчет.
Напомним, что уже более пяти лет в России принимаются меры, направленные на борьбу с алкоголизацией населения. Кроме того, свое развитие получает кампания по борьбе с зависимостью от табака.
Комментарии
угу тенденция налицо реально стали меньше пить и курить только вот причины то не в работе всяких разных компаний на "борьбу с зависимостью от бла бла бла", а в банальной, и усугубляющейся, бедности населения тупо нет денег на курево и бухло)
Вранье. Люди стали меньше ПОКУПАТЬ в магазинах. Табак сажу, самогон гоню. Хрен путину, а не акциз. Если нужны деньги, пусть идет работать. Улицы подметать. "В бизнес", как сказал его подельник диомн.
Не совсем так , вот болеть действительно стало дорого если в больницу попадешь с серьезным заболеванием, то разденут догола. А что касается отсутствия денег на бухло и курево, то ответом будет бородатый анекдот.Папа водка подорожала ты теперь станешь меньше пить, нет сынок это ты теперь станешь меньше есть.
Потому что четверть пациентов передохло
Я стесняюсь сказать, это с учетом боярышника или без оного....
просто все смотрят ЖИТЬ ЗДОРОВО.