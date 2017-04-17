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Резкий спад потребления алкоголя и табака зафиксирован в России по итогам 2016 года, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

В частности, отмечается, что в стране почти на 25% уменьшилось количество больных алкоголизмом, состоящих на учете в медучреждениях. Что касается потребления табака, то оно, по имеющимся данным, сократилось на 39%.

Число больных, которые были взяты на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом "алкоголизм", уменьшилось на 36%.

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Немаловажно, что в Роспотребнадзоре не уточнили, на основе каких цифр производился расчет.

Напомним, что уже более пяти лет в России принимаются меры, направленные на борьбу с алкоголизацией населения. Кроме того, свое развитие получает кампания по борьбе с зависимостью от табака.