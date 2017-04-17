Жители ЗАТО Сибирский примут участие в проекте "Городская среда", который курирует партия "Единая Россия". На заседании Общественной комиссии по реализации проекта в четверг, 13 апреля, обсудили, что можно сделать в этом небольшом муниципалитете Алтайского края.

По инициативе партии "Единая Россия" из средств федерального и регионального бюджетов на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в ЗАТО Сибирский будет направлено более 2,3 млн рублей. Из них треть средств по условиям проекта пойдет на благоустройство значимого для города общественного пространства, а две третьих – на ремонт дворовых территорий.

"Реализация программы напрямую зависит от активности горожан. Во всех муниципалитетах, принимающих участие в проекте в этом году, уже приняты муниципальные программы по формированию комфортной городской среды и идет стадия общественного обсуждения. Хотел бы отметить заинтересованность жителей в реализации проекта в Сибирском. Уже сейчас в адрес Общественной комиссии направлено много интересных проектов по благоустройству территорий", — сказал на заседании депутат Алтайского краевого Заксобрания, координатор проекта "Городская среда" Игорь Панарин.

Еще один депутат АКЗС, принимающий участие в заседании, Иван Мордовин добавил, что одним из первых от горожан поступило предложение по благоустройству детского парка.

"Проект предполагает установку скамеек, озеленение территории, организацию освещения. Важно, что все заявки, поступающие от жителей, будут рассматриваться общественной комиссией, в состав которой входят местные депутаты и представители общественных организаций. Эта же комиссия будет осуществлять контроль за реализацией муниципальной программы на территории ЗАТО", — сказал Иван Мордовин.

В заседании по реализации проекта "Городская среда" приняли участие также глава ЗАТО Сергей Диких, глава администрации Сергей Драчев.