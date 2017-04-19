Новое кафе-бургерная с интригующим названием "Мама, я поел", которое появилось в городе сравнительно недавно, стало одним из любимых мест барнаульцев: здесь подают настоящие бургеры с мраморной говядиной. Готовят при этом исключительно из свежего мяса, а не замороженного, что делает блюдо вкуснее и полезнее.

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В качестве заказа сомневаться не приходится — в "Мама, я поел" открытая кухня и можно посмотреть, как работают повара. Это не фастфуд, здесь все готовится "из-под ножа", а булочки выпекаются в собственной пекарне заведения по авторскому рецепту. Из напитков в бургерной подают чай ручной работы, безалкогольные коктейли, смузи, милкшейки, лимонады-гриль, пиво. А кроме всего этого, здесь уютная атмосфера, ощутить которую можно, посмотрев видео от Amic.ru.

Для желающих пообедать вкусно и недорого есть отличное предложение формата бургер-ланч: картофель фри, напиток и бургер всего за 200 рублей, а воспользоваться им можно до 17:00.

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"Мама, я поел" находится по адресу Ленина, 44а. До 17:00 здесь действует предложение формата бургер-ланч: картофель фри, напиток и бургер можно заказать всего за 200 рублей.