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Цены на продовольственные товары в Алтайском крае в минувшем месяце снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Алтайкрайстат.

В целом в марте по отношению к февралю индекс потребительских цен составил 100,1%. "Продовольственные товары снизились на 0,3%, непродовольственные товары выросли на 0,6%, цены и тарифы на услуги практически не изменились", — отмечают в правительстве края.

Впрочем, если говорить о продуктах питания более детально, то на некоторые товары зафиксирован существенный рост цен. Так, столовая свекла подорожала на 13,6%, репчатый лук — на 8,9%, белокочанная свежая капуста — на 8,8%.

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А вот свежие огурцы упали в цене на 17,2%, помидоры — на 4,3%, чеснок — на 3,8%.

Фруктовые соки в крае подешевели на 5,7%, овсяные хлопья "Геркулес" — на 4,6%, сахарный песок — на 4,1%, гречневая крупа — на 3,9%, сычужные твердые и мягкие сыры — на 3,4%, зефир и пастила — на 2,7%, кетчуп и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,2%.