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Врачи в Великобритании планируют модифицировать органы свиней для пересадки младенцам, сообщает газета "Аргументы и факты" со ссылкой на The Sunday Times.

Как пишет издание, в данном случае имеются в виду дети с атрезией пищевода. Ученые планируют брать трансплантаты у животных, выращенных на местных фермах. Трансплантаты будут служить каркасом, в котором все клетки животного заменят стволовыми клетками ребенка. Работа над модификацией тканей проходит примерно два месяца, поэтому пересадка будет осуществляться детям в возрасте двух-трех месяцев.

Уже в 2018 году в больнице Лондона планируют сделать операцию десяти детям с тяжелыми случаями атрезии пищевода. Стоимость лечения оценивается примерно в 100 тысяч фунтов (125 тысяч долларов).