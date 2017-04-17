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Выезд за границу закрыли в отношении более чем 2,5 тысяч должников перед Барнаульской горэлектросетью.

"По состоянию на апрель 2017 года Службой судебных приставов Барнаула в отношении должников БГЭС вынесено более 2,5 тысяч постановлений об ограничении на выезд за границу. В категорию невыездных попали все неплательщики, накопившие долги за электричество свыше 10 000 рублей. Теперь они смогут отдохнуть лишь в Сочи или Крыму, другие морские курорты и заграничные путешествия оказались для них под запретом", — констатируют в компании.

Наибольшее количество невыездных абонентов Барнаульской горэлектросети проживает в Центральном районе краевой столицы — 893 должника. Самые дисциплинированные плательщики проживают в Индустриальном районе. Здесь зарегистрировано 308 "любителей отечественных курортов".

"Важно отметить, что по каждому должнику вступили в законную силу судебные решения и возбуждено исполнительное производство. Ограничения коснулись не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Отныне для граждан, угодивших в черный список, закрыты границы всех аэропортов, вокзалов, автомобильных дорог. Под запретом не только дальнее зарубежье, но и выезд в бывшие республики СССР. Запретные меры касаются также оформления загранпаспортов", — добавляют в БГЭС.

Руководитель юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина подчеркивает, что установка "заплатить на днях" является весьма рискованным решением.

"Процедура снятия всех ограничений займет до двух недель. А потому нет ничего удивительного, когда пограничники разворачивают должника практически у трапа самолета", — отмечает представитель БГЭС.

В БГЭС напоминают, что вносить плату за электроэнергию необходимо до 10-го числа каждого месяца. Проверить наличие задолженности и состояние счета абонента можно в Сервисной службе Барнаульской горэлектросети по телефонам: 50-12-50, 50-20-50.