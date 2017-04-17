Фото: jurisinfo.ru
Выезд за границу закрыли в отношении более чем 2,5 тысяч должников перед Барнаульской горэлектросетью.
"По состоянию на апрель 2017 года Службой судебных приставов Барнаула в отношении должников БГЭС вынесено более 2,5 тысяч постановлений об ограничении на выезд за границу. В категорию невыездных попали все неплательщики, накопившие долги за электричество свыше 10 000 рублей. Теперь они смогут отдохнуть лишь в Сочи или Крыму, другие морские курорты и заграничные путешествия оказались для них под запретом", — констатируют в компании.
Наибольшее количество невыездных абонентов Барнаульской горэлектросети проживает в Центральном районе краевой столицы — 893 должника. Самые дисциплинированные плательщики проживают в Индустриальном районе. Здесь зарегистрировано 308 "любителей отечественных курортов".
"Важно отметить, что по каждому должнику вступили в законную силу судебные решения и возбуждено исполнительное производство. Ограничения коснулись не только физических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Отныне для граждан, угодивших в черный список, закрыты границы всех аэропортов, вокзалов, автомобильных дорог. Под запретом не только дальнее зарубежье, но и выезд в бывшие республики СССР. Запретные меры касаются также оформления загранпаспортов", — добавляют в БГЭС.
Руководитель юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина подчеркивает, что установка "заплатить на днях" является весьма рискованным решением.
"Процедура снятия всех ограничений займет до двух недель. А потому нет ничего удивительного, когда пограничники разворачивают должника практически у трапа самолета", — отмечает представитель БГЭС.
В БГЭС напоминают, что вносить плату за электроэнергию необходимо до 10-го числа каждого месяца. Проверить наличие задолженности и состояние счета абонента можно в Сервисной службе Барнаульской горэлектросети по телефонам: 50-12-50, 50-20-50.
Комментарии
Большинству из указанного количества и выезжать не на что)
Кому надо и так через Беларусь выезжают
а почему нас любимая родина привыкла брать в заложники? чем рискует Горэлектросеть выпустив должника за границу?
да ничем она не рискует. зато дебиторка оплачивается мигом
ну тогда это шантаж
неужто ещё никто не подал в еспч на произвол этих свиней?
17.04.2017 10:33 - гост
ЕСПЧ встанет на сторону государства, т.к. в ЕС за долги более 6 месяцев санкции намного жестче.
Например, из-за долга сотрудника в ЕС могут заблокировать счета фирмы, где он работает. Сколько этот сотрудник проработает в этой фирме и кто потом его примет на работу?
В США неоплата счетов может привести к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 3 лет (на усмотрение начальника тюрьмы).
В России лешают только отдыха, на который денег тратится раз в 5 больше, чем накопленный долг.
И да, Расходы на ЖКХ среднестатистического должника составляют менее 10% от его доходов. А вот те, кто не имеет долгов за ЖКХ на ЖКХ тратит от 25%.
17.04.2017 11:03 - гость -
В США начальники тюрем определяют сроки задержания? А судьи тогда на кой хрен?
вы не поняли. санкции быть должны, они и есть ,такие как арест счётов,но свободу передвижения если ты не под арестом,ограничить может только оккупант.
В России лешают только отдыха, на который денег тратится раз в 5 больше, чем накопленный долг.---------------------------------------а кто вам сказал что рабы могут ездить только на отдых?могут ещё и на работу или похороны родственников. откуда этот стереотип про отдых?
17.04.2017 11:26 - гость - Рабы говорите? Да нет это хозяева жизни... 10000 долга... Допустим долг накопился за 6 месяцев. По ~1500 в месяц. Делим на тариф и получаем почти 500 килловатт в месяц!!! Да у раба столько техники бытовой нет чтоб столько нажечь... 17.04.2017 11:10 - гость - Вам лучше на отдых/по работе не съездить или лучше что бы приехали электрики и обрезали вам проводку до счетчика за долги???
закон вам не позволяет обрезать проводку,а так бы вы это сделали в первую очередь.
17.04.2017 12:22 - гость - То есть не платить за электроэнергию - это нормально и энергетики уроды требуещие какие то деньги за то что по идее бесплатное?
Опять конституцией подтерлись. Гражданин имеет право на свободу передвижения.