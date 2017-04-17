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Граждане России в прошлом году потратили в зарубежных странах 24 миллиарда долларов, что в три раза меньше, чем в предыдущем году. Об этом пишет портал "Русская планета".
Сокращение трат жителей России связано с курсом рубля. Также сообщается, что российские туристы в прошлом году гораздо реже выезжали за границу. Но вместе с тем уже в этом году интерес к зарубежным турпоездкам снова вырос.
Обычно россияне путешествуют семьями или парами. Российские туристы любят отдыхать в Турции, Италии и Испании.
Больше всего денег в прошлом году за границей оставили китайцы — 261 миллиард долларов.
Комментарии
24 млр, половина стоимости олимпиады в сочи ))
А могли бы и в свою страну инвестиции сделать, но это теоретически. Потому что наши барыги ценники задрали сразу на всё, ну не хотят развивать долгосрочно туризм , хотят хапнуть сиюминутно