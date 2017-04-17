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Граждане России в прошлом году потратили в зарубежных странах 24 миллиарда долларов, что в три раза меньше, чем в предыдущем году. Об этом пишет портал "Русская планета".

Сокращение трат жителей России связано с курсом рубля. Также сообщается, что российские туристы в прошлом году гораздо реже выезжали за границу. Но вместе с тем уже в этом году интерес к зарубежным турпоездкам снова вырос.

Обычно россияне путешествуют семьями или парами. Российские туристы любят отдыхать в Турции, Италии и Испании.

Больше всего денег в прошлом году за границей оставили китайцы — 261 миллиард долларов.