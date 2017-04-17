"Сезон" опубликования доходов 2016 года чиновников, депутатов и сенаторов начался в России. Уже известны доходы президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, депутатов Госдумы, а также членов Совета Федерации. В Совете Федерации от Алтайского края два сенатора: Сергей Белоусов и Михаил Щетинин.

Так, сенатор со стажем Сергей Белоусов заработал в 2016 году 5 млн 821 тысячу 786 рублей. Его супруга в разы больше — 14 млн 127 тысяч 301 рубль.

У Сергея Белоусова есть дом (площадью 331 кв. м), 1/4 доля квартиры (общая площадь 119 кв. м), 1/2 доля квартиры (общая площадь 168 кв. м).

В собственности сенатора земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (площадью 4,6 тыс. кв. м), земельный участок (1 тыс. кв. м) и садовый участок (300 кв. м).

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В собственности супруги 1/4 доля квартиры (общая площадь 119 кв. м), 1/2 доля квартиры (общая площадь 168 кв. м), квартира (42 кв. м), земельный участок (1,1 тыс. кв. м). Также она задекларировала четыре нежилых помещения (196, 2475, 1063 и 74 кв. м).

Автомобилей у Белоусова и его супруги в собственности нет.

Михаил Щетинин задекларировал в 2016 году доход в размере 5 млн 711 тысяч 12 рублей. Супруга — 229 тысяч 827 рублей.

В его собственности участок под индивидуальное жилищное строительство (330 кв. м), жилой дом на земельном участке (202 кв. м), 1/2 доля квартиры (71,7 кв. м), гараж-бокс (24,6 кв. м). На него также записан автомобиль "Лексус RX-350".