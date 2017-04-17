Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Дошколята в Барнауле примут участие в "Малом бессмертном полку", который состоится в Индустриальном районе краевой столицы 3 мая.
"3 мая все детские сады района примут участие в шествии "Малый бессмертный полк": дошколята с портретами своих прадедов, участвовавших в сражениях ВОВ, пройдут вокруг зданий детских садов", — сообщили в пресс-центре городской администрации.
Кроме того, в рамках празднования очередной годовщины Великой Победы 4 и 5 мая в селе Власиха и микрорайоне Новосиликатном пройдут праздничные мероприятия. С 6 по 9 мая в парке "Лесная сказка" состоится патриотический "Марафон Победы".
В данный момент в самом большом районе Барнаула уже утвержден план празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках него в Индустриальном районе состоится более 100 мероприятий и акций.
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Кстати, на территории района проживает 116 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, 27 бывших жителей блокадного Ленинграда, 36 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 10 ветеранов, служивших не менее шести месяцев в годы ВОВ, две вдовы погибших участников войны, 1298 тружеников тыла, 11 036 детей войны.
Комментарии
Страна дураков.
что есть, то есть.
На сайте бессмертного полка опубликованы рассекреченные цифры Госплана СССР о потерях советского народа в войну 1941-1945 годов. На фоне этих цифр - празднования как пир во время чумы...
7.04.2017 10:38 - гость - Страна дураков.
Слышь умняки, а у меня дочка прадеда знает, знает что воевал, знает что погиб, знает что такое ВОВ, знает кто враги, а кто нет....и пойдет и фото понесет и я все сделаю, что бы она считала это важным событием....
7.04.2017 10:49 Алекс На сайте бессмертного полка опубликованы рассекреченные цифры Госплана СССР о потерях советского народа в войну 1941-1945 годов. На фоне этих цифр - празднования как пир во время чумы...
Т.е. ты предлагаешь не праздновать....
17.04.2017 10:51 - гость -
Не, ну читайте. Шествию да, а праздник - ведь после войны не праздновали...
а кто враги?наверное те кто взял народ в заложники, и не выпускают за границу не опустошив твои карманы?
Знать подвиг своих предков это хорошо, а использовать дошколят в многочасовом массовом мероприятии это плохо, так что должностные лица, родители должны крепко подумать о своей ответственности.
готовят новую партию пушечного мяса
В потерях советского народа в 1941-1945 годы две трети относятся к мирному населению. Воины,фотографии которых несут родственники избавили мир от фашисткой чумы. Победу над ней и празднуют в мае жители нашей страны.
Интересно, а почему в России с такой же помпой не празднуют годовщину 1812 года? Или, скажем, 1380-го? Ведь скоро участников всех трех побед останется одинаково.
а что фашизм уже победили?можно к вам?
Необходимо выращивать новую смену желающих покупать свечки в храмах и умирать за правящих страной. Верное дело делают же.
Думаете,детей заставят ходить вокруг зданий детсадов по нескольку часов?И ещё:а вдруг коклюш!
Не трогайте детей. Лучше расскажите про эту войну и объясните, что война - плохо. А то у них создастся впечатление что это круто. КПСС не позволяла так эксплуатировать детей как нынешние безмозглые дерьмократы-воры.
Пытаясь внедрить патриотизм сверху, добьются только одного - внутреннего отрицания. Старые, добрые советские грабли.
17.04.2017 11:09
Вы цифры посмотрите, 23 и 19 - где здесь две трети! Бессмертный полк - это Томская инициатива снизу и это святое! А теперь эту идею пытаются присвоить ЕР и использовать в своих целях...Парады же 9 мая были лишь в 46-47 годах - люди тогда поняли, что не до празднования. Возобновились с 1965 года, когда зажглась звезда будущего самого героистого из героев...
17.04.2017 11:03 - гость - С чего вы взяли про многочасовые шествия? Читайте внимательно! Думаю, дети с удовольствием примут в этом участие - о своих прадедах надо знать!
17.04.2017 11:22 - гость -
А вот здесь важна роль семьи - либо вы в семье чтите память предков, либо нет.
а о прабабушках знать надо? а о прапрабабушках?
нас тоже в школе, на 7 ноября, в совке заставляли на демонстрацию ходить, не придешь санкциями грозились, только это совку не помогло Iron Maiden, Leverpool (FC), levi Strauss все равно победили совок. История повторяется.
Зачем устраивать шоу? Научите детей в транспорте место уступать. Начните с этого.
Вокруг здания детского сада с портретами ветеранов -даже я октябренок-пионерка-комсомолка-член партии до этого не додумалась. Нам про героев войны начали вдумчиво читать в классе третьем. Может и в садике читали, но не помню.
Тяжко было ходить на демонстрации-эти лица с натянутыми улыбками,оркестры шарики,флаги,веточки.С неохотой кричали "Ура",из репродукторов доносились надоедливые песни,что по радио слышали.Домой приходишь-там БрежневТВ по двум программам. Задавиться было охота.Думаешь,когда же кончится это эксплуатация трудящихся(по выходным дням),скорей бы уж демократия со свободным рынком.Когда же заменится этот опостылевший лозунг "От каждого по способности - каждому по труду" на более прогрессивный?
пойдешь здесь вокруг детского сада, гордится то больше нечем, Новороссии нет, Русского мира нет, в Сирии топорами закидали, С-300,С-400 не учли кривизну земли, школьники и студенты за Навального, про экономику вообще молчу, вот и остается за счет дошколят поднимать патриотизм
17.04.2017 11:27 Океана Да дети на свежем воздухе в любом шествии примут участие с удовольствием а обсуждать будут вас недалеких взрослых и непрофессиональных воспитателей. Потому как нужного эффекта не добьетесь, а недоумение в лучшем случае вызовите.
Не- на демонстрации было классно ходить , потом портвешок на лавочке, поцелуйчики в подъезде и все молодость прошла.
17.04.2017 12:00 местному Как здорово ты написал! Точно так все и было!
А сегодня я воздушных шариков купилПолечу на них над расчудесной странойБуду пух глотать,буду в землю нырятьИ на все вопросы отвечать: «ВСЕГДА ЖИВОЙ!»Ходит дурачок по небуИщет дурачок глупее себя
не, ну а че с дидами то, надо сразу выходить с портретами Путина, Сечина, Роттенберга, Тимченко, ну что бы так конкретно, вожди наши, кормильцы!
17.04.2017 11:28 Океана А вот здесь важна роль семьи - либо вы в семье чтите память предков, либо нет. --- Семейная память может резко отличаться от официальной точки зрения. Особенно, где-нибудь в республиках Северного Кавказа, где память предков действительно чтут. Вы не находите?
17.04.2017 12:06 - гость -
Вы плохо знаете детей! Они понимают все. Но, конечно же, их нужно подготовить к такому мероприятию.
Для любителей демократии....Посольство США в Лондоне вызвало трехлетнего «террориста» на допрос
17 апреля 2017, 07:56
Трехлетнего Харви Кеньона-Кэйрнса вызвали на допрос в посольство США в Лондоне из-за того, что его 62-летний дед Пол Кеньон при заполнении анкеты мальчика допустил ошибку в пункте о связи с террористами и геноцидом, сообщают СМИ. «Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехлетний ребенок не может никому причинить вред», - сказал Кеньон.
Он сообщил, что мальчик «прекрасно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал».
Кеньон отметил, что у сотрудников диппредставительства, видимо, совсем нет чувства юмора, если они не увидели «комичности» случившегося.
В связи с тем, что сперва семье отказали в визе, ошибка стоила им лишние 3 тыс. фунтов стерлингов. Кеньон заявил, что ошибка оказалась «очень дорогой».
17.04.2017 12:25 - гость - Семейная память может резко отличаться от официальной точки зрения.
В нормальных семьях память предков чтут, как и уважают подвиг солдат в Великой Отечественной войне. И сумеют объяснить своим детям, что такое бессмертный полк. И, скорее всего, уже принимали участиев шествиях Бессмертного полка со своими детьми.
17.04.2017 12:27 Океана Понимать и воспринимать- почувствуйте разницу. А детей никто не знает как показывает время даже их родители. Песни, стихи, детские фильмы типа мальчиша кибальчиша в этом возрасте - да, крестные ходы вокруг здания чушь.
17.04.2017 12:33 - гость - Попробуй при пересечении границы РФ "пошутить" как этот дедушка. О результатах напиши.
17.04.2017 12:40 Океана
Нормальные семьи это понятие категории из какой отрасли науки или философии не подскажите ?