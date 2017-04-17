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Дошколята в Барнауле примут участие в "Малом бессмертном полку", который состоится в Индустриальном районе краевой столицы 3 мая.

"3 мая все детские сады района примут участие в шествии "Малый бессмертный полк": дошколята с портретами своих прадедов, участвовавших в сражениях ВОВ, пройдут вокруг зданий детских садов", — сообщили в пресс-центре городской администрации.

Кроме того, в рамках празднования очередной годовщины Великой Победы 4 и 5 мая в селе Власиха и микрорайоне Новосиликатном пройдут праздничные мероприятия. С 6 по 9 мая в парке "Лесная сказка" состоится патриотический "Марафон Победы".

В данный момент в самом большом районе Барнаула уже утвержден план празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках него в Индустриальном районе состоится более 100 мероприятий и акций.

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Кстати, на территории района проживает 116 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, 27 бывших жителей блокадного Ленинграда, 36 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 10 ветеранов, служивших не менее шести месяцев в годы ВОВ, две вдовы погибших участников войны, 1298 тружеников тыла, 11 036 детей войны.



