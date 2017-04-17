Фото: АлтГУ

Алтайский государственный университет стал единственным учебным заведением региона, прошедшим в финальную часть конкурса на создание опорного вуза.

Как сообщает пресс-служба классического университета, в понедельник, 17 апреля, в зале коллегий Министерства образования и науки РФ начнется заседание Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В заключительный этап конкурса смогли пробиться 25 вузов, в том числе АлтГУ.

Как отмечают в учебном заведении, классический университет стал единственным вузом Алтайского края, который прошел все стадии отбора и получил право представить программу стратегического развития перед экспертами Совета. Вместе с ректором АлтГУ Сергеем Землюковым в совещании примет участие и министр образования и науки региона Александр Жидких. Они представят программу стратегического развития вуза на ближайшие годы.

Отметим, что в 2017 году на конкурс по созданию опорных университетов были поданы заявки 86 вузов России. На первом этапе были отклонены 6 заявок. В заключительный этап допущены только 25 вузов. Из них по результатам очной презентации и экспертной оценки членов Совета будут отобраны 8-10, которые и пополнят пул опорных университетов страны.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил о том, что региональные власти приняли решение поддержать все три алтайских вуза в конкурсном отборе Минобрнауки РФ за право на получение статуса опорного университета. Помимо АлтГУ, заявку подавали АлтГТУ и АлтГПУ.

Напомним, инициатива по созданию опорных вузов идет от Министерства образования и науки. В январе 2016 года было определено 11 вузов, которые станут опорными университетами, объединившись с другими высшими образовательными учреждениями в своих регионах. Каждый из них работает по своей пятилетней программе развития. На её реализацию каждый из этих университетов будет ежегодно в течение трёх лет получать дополнительную субсидию в размере до 200 миллионов рублей.