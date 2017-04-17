Фото: media.tmbtk.ru

16-летний подросток воспользовался машиной своего друга и снес 11 припаркованных автомобилей на улице Анны Щетининой во Владивостоке. Об этом пишет РИА "Новости".

Виновника ДТП задержала полиция. Выяснилось, что школьник был пьян. В результате происшествия никто не пострадал. Теперь родители юного нарушителя будут выплачивать ущерб, который получили автомобили.

На подростка составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".