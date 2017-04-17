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Ремонт начался на четырех участках Чуйского тракта на территории Алтайского края, сообщили в федеральном казенном учреждении "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай".

"В связи с производством дорожных работ движение временно затруднено", — предупреждают водителей в дорожном ведомстве.

Ремонт на трассе ведут в Первомайском районе на участке с 182,9 по 186,5 км. "До окончания работ для движения транспорта будет закрыта одна из двух полос в одном направлении. Кроме того, работы начались на двух транспортных развязках на Новоалтайск (км 207+330, км 209+880). В Косихинском районе отремонтируют участок с 243 по 249 км. Движение осуществляется в реверсивном режиме, работают регулировщики", — добавляют в Упрдор "Алтай".

Все участки будут отремонтированы в этом году. Дорожники приносят извинения за доставленные неудобства и напоминают о необходимости соблюдать предписания дорожных знаков и быть предельно осторожными.