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ГИБДД Барнаула призывает местных велосипедистов быть особенно внимательными при езде по улицам краевой столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

В ГИБДД информируют, что уже произошла авария с участием велосипедиста. В субботу, 15 апреля, на улице Гвардейской 32-летний водитель "ВАЗ 21102", двигаясь задним ходом, сбил восьмилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчику оказали помощь на месте.

"Уважаемые родители! Постоянно напоминайте детям о необходимости всегда и везде строго соблюдать правила безопасного поведения на улице. Подарив велосипед, подробно изучите с ребенком Правила дорожного движения, а особое внимание уделите главе 24 "Дополнительные требования к движению велосипедистов", — информируют в ведомстве.