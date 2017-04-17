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ГИБДД Барнаула призывает местных велосипедистов быть особенно внимательными при езде по улицам краевой столицы, сообщает пресс-служба ведомства.
В ГИБДД информируют, что уже произошла авария с участием велосипедиста. В субботу, 15 апреля, на улице Гвардейской 32-летний водитель "ВАЗ 21102", двигаясь задним ходом, сбил восьмилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчику оказали помощь на месте.
"Уважаемые родители! Постоянно напоминайте детям о необходимости всегда и везде строго соблюдать правила безопасного поведения на улице. Подарив велосипед, подробно изучите с ребенком Правила дорожного движения, а особое внимание уделите главе 24 "Дополнительные требования к движению велосипедистов", — информируют в ведомстве.
Комментарии
Новость не оформлена, Господа писатели новостей, где же информация которую следует донести детям. Неужели информ отдел доблестной ГИБДД не дал подробную информацию. Какие все же правила нужно знать велосипедисту?!
>> уделите главе 24 "Дополнительные требования к движению велосипедистов" Уж этот текст обязаны привести...
Мальчику указали помощь на месте --- че за???
Дети есть дети, а вот великовозрастным не надо забывать спешиваться, когда пересекают проезжую часть по пешеходному переходу. Потому что велосипедист на пешеходном переходе вообще вне закона, как бы и нет его. А раз нет, водители могут ехать прямо через него. Соответственно травмы и прочие переломы
собно и пример плохой. ВАЗ сбил велосипедиста при движении задним ходом, 100% вина водителя. и травмы то наверное больше у велосипеда, чем у велосипедиста. я как-то ехал во дворе, ребенок на велике свернул мою сторону, я сразу остановился. а он продолжает ехать в сторону моего крыла, покачивась из стороны в сторону. но как-то чудом проехал мимо, а то я бы виноват оказался.