Фото: council.gov.ru
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему надела мусульманский наряд и платок на голову во время визита в Саудовскую Аравию. По ее словам, эти действия были продиктованы дипломатической культурой и уважением к традициям принимающей стороны. Об этом пишет "Лайф".
Глава Совфеда подчеркнула, что, когда приезжаешь в другую страну, нужно уважительно относиться к ее культуре, традициям, религиозным особенностям. Также, по словам Матвиенко, уважение к культуре принимающей страны подталкивает к доверительному диалогу.
"Сегодня ко мне подошло очень много женщин-депутатов Консультативного совета, они особо все это подчёркивали: спасибо вам за то, что вы уважительно так отнеслись к нашим традициям, спасибо, что вы в зелёном — это наш цвет, вам это идёт", — отметила Валентина Матвиенко.
Комментарии
Неужели можно с саудитами договориться?
да квартиры она себе там выбирала.
Хе- хе, стаканиха в роли переговорщика, крандец российской дипломатии видать пришёл
Никто из европейского мира не рядится в чужие одежды при исполнении дипломатических обязательств. Взаимопонимание достигается профессионализмом, а не зеленой тряпкой., или сленгом из подворотни.
ждем саудитов в кокошниках
17.04.2017 13:10 - гость -
А ты свой кокошник уже постирала? Или в грязном встречать будешь?
Просто то, что она там - хорошая новость
Представляю, как обиделись наши российские мусульмане такому отношению. Думаю, хорошо этот визит запомнили, для себя. Подчеркнуто льстивая позиция В.Матвиенко в отдельно взятой стране, безусловно, найдет официальную словесную в оценке Кремля.
цирк остался, а клоунесса уехала.
Интересно. Что-то не припоминаю ни одной фото Клинтон (в бытность ее Госсекретарем при Обаме) в платочке. Хотя к саудитам ездила.
Даже думать боюсь в каком официально - национальном костюме она приедет на встречу с представителями африканской страны. Хорошо, что Россия ценит и уважает традиции принимающей стороны и так придает значение каждой мелочи при дружеских встречах с их лидерами. Молодец В.Матвиенко!!!!!
упд 13:26: Нашел фотку Клинтонши - она мало того, что без платочка, так еще и в брюках! Харам.
17.04.2017 13:27 - гость - Даже думать боюсь в каком официально - национальном костюме она приедет на встречу с представителями африканской страны. --- Пусть в жаркие страны ну хотя бы Поклонскую пошлют, еще можно будет посмотреть. Но Матвиенко - это уже слишком для неподготовленной психики.
почему не подготовенной психики? там слоны и бегемоты водятся
17.04.2017 13:32 - гость - Согласен с Вами. Н.Поклонскую ждет большое будущее в нашей могучей и сильной России.
а Вы не задумывались , почему скажем , Каддафи .посещая кремль не одевал европейский костюм? Никакого уважения принимающей стороне в этом смысле не выказывал....
17.04.2017 13:38 - гость - Согласен с Вами. Н.Поклонскую ждет большое будущее в нашей могучей и сильной России. --- Если у нее чердак еще сильнее мироточить не начнет
Каддафи не был бабой наряжальщицей
Странно, а почему мусульманки приезжая к нам не скидывают свои хиджабы в знак уважения к традициям принимающей стороны? Что за двойные стандарты и присмыкание?
она давно приняла ислам
Интересно посмотреть на того нашего дипломата что к Макрону будет ездить говорят он нетрадиционной ориентации
17.04.2017 13:09 - гость - И что же Вы считаете "взаимопониманием"? Цветные революции в Тунисе и Египте? Бомбардировки Ливии, развал Ирака? А "профессионалы" в Европе кто? Боря Джонсон? Они навязыванием своих гейропейских ценностей уже всех задолбали. Так что не им нас учить, во всяком случае дипломатии.
17.04.2017 13:54 - гость - Эк тебя штырит. Ну раз у вас своих ценностей не осталось - попробуйте хотя бы к европейским приобщиться. Или вас так сильно ислам влечет?
Позорище то какое. Вот когда к нам шейх приезжает, то что-то он не торопится нормальную одежду одевать.