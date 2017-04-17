Фото: council.gov.ru

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему надела мусульманский наряд и платок на голову во время визита в Саудовскую Аравию. По ее словам, эти действия были продиктованы дипломатической культурой и уважением к традициям принимающей стороны. Об этом пишет "Лайф".

Глава Совфеда подчеркнула, что, когда приезжаешь в другую страну, нужно уважительно относиться к ее культуре, традициям, религиозным особенностям. Также, по словам Матвиенко, уважение к культуре принимающей страны подталкивает к доверительному диалогу.

"Сегодня ко мне подошло очень много женщин-депутатов Консультативного совета, они особо все это подчёркивали: спасибо вам за то, что вы уважительно так отнеслись к нашим традициям, спасибо, что вы в зелёном — это наш цвет, вам это идёт", — отметила Валентина Матвиенко.