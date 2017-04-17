Фото: Amic.ru
Читатель портала Amic.ru обратился в нашу редакцию, возмутившись состоянием фруктов и овощей, которые предлагаются покупателям в одном из магазинов крупнейшего ретейлера Алтайского края.
Продукты явно не самой первой свежести были сняты им в торговой точке на улице Ядринцева.
"Фрукты и некоторые овощи буквально прогнили!" - жалуется читатель. Об этом наш собеседник сказал сотруднице магазина, которая, в свою очередь, отметила, что такую продукцию им привозит поставщик.
На вопрос нашего читателя, почему же принимается такой товар, сотрудница ничего не ответила.
Комментарии
А куда их? Тракторами давить?
это такой сорт
жри скатина крым наш!
Жри скатина вильна Украина
скотину так кормили и до Крыма
Жри скатина русишь швайне?
До Крыма 98 млн в год на Эволаре зарабатывали?
Так и цена соответственно низкая. В Марийке так: хочешь - выбирай из гнилья, не хочешь - мимо иди. Товар открыт, не упакован. Рядом качественный товар, но уже подороже. Вроде справедливо. Может, кто-то для себя выберет, кто-то для свиней купит не глядя.
А можно ли вообще уценять гнилой товар? Если он испорчен то его нужно выбрасывать. Мария Ра бедненькие мало зарабатывают? Нужно еще испорченный товар впарить? Стыдоба
Хуже, когда мы покупаем лекарство, а из чего оно не знаем. Мало ли чего на упаковке написать можно
Вот привереда ! Россия с колен поднимается, у нас с вами крым , донбасс и сирия , им тоже надо помогать ! А вы должны терпеть и есть что дают, они еще возмущаются !
нужно в каком-нибудь торговом центре открыть магазин МИР СВИНЕЙ, и там реализовывать сие продукты
Импонирует их честность, а могли бы в непрозрачной упаковке продавать по дешману, пенсионеры бы влёт расхватали и только дома увидели гнильё, кто-то придёт с возвратом, кто-то просто расстроится и постесняется сдавать, поплачет от обиды и несправедливости. Молодцы, так держать!
нужно в каком-нибудь торговом центре открыть магазин МИР СВИНЕЙ, и там реализовывать сие продукты
Ага, в Кремле такой магазин открыть или в госдуме. Да пусть бесплатно жрут!
Чего возмущаться то, этот ретейлер, по простому говоря машка, гнильём и просрочкой постоянно торгует
Спец.цена была только на сморщенные чудо-перцы.А остальные фрукты по обычной цене.Это еще киви в кадр не попали((
У нас госпереворот на Украине, НАТО расширяется, США готовит госперевороты в Сирии и КНДР, возможно ядерная война на носу, хорошо что фрукты еще не радиоактивные
Фрукты им всё гнилые! Спасибо карлинупутину, что войны нет, наши деды и отцы в войну и того не видели! Сплотится надо, враги вокруг, трамп не наш, пятая колонна, либерасы-белоленточники оживились, а ему фрукты не нравятся!
На авторынке вообще кошмар, иногда такую рухлядь продают, на ней ездить опасней, чем эти фрукты есть. Куда ГИБДД смотрит?
ой ну противно читать комментаторов! Раньше в советское время на соседней улице гнилью пахло, если в продуктовый овощи завозили, эта капуста, картошка на входе в сетчатых мешках стояла, воняло мама дорогая! А теперь ты что гнилушку увидели и давай фотать, раньше купил - обрезал - компот или варенье из обрезков, свежее сами ели!!! Нежные стали все!!
17.04.2017 13:23 гость На авторынке вообще кошмар, иногда такую рухлядь продают, на ней ездить опасней, чем эти фрукты есть. Куда ГИБДД смотрит?
Не покупай
Разбаловался народ в тучные путинские годы, уже его гниль на прилавке возмущает, а некоторые блины с лопаты на ярмарках есть отказываются! Сегодня ему мандарины не понравились, а завтра на митинг народ поведет? Экстремист!
Тяжелые времена наступили, в магазинах фрукты гнилые предлагают, на авторынках машины ржавые, как жить? Ни на майдан же идти, в полицию коктейли Молотова кидать? Они же эти фрукты покупать не заставляют. И что делать?
надо в Сирию гуманитарный груз организовать, только что-то мне подсказывает, что они даром это есть не будут, а нам за деньги выпаривают
Надо Асада в Сирии скинуть, тогда у нас фрукты нормальные будут
"Лакомство поцреота"
Жрите и не пукайте, ведь на это лакомство есть бумаги, а нормальные давите тракторами!