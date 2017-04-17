Фото: Amic.ru

Читатель портала Amic.ru обратился в нашу редакцию, возмутившись состоянием фруктов и овощей, которые предлагаются покупателям в одном из магазинов крупнейшего ретейлера Алтайского края.

Продукты явно не самой первой свежести были сняты им в торговой точке на улице Ядринцева.

"Фрукты и некоторые овощи буквально прогнили!" - жалуется читатель. Об этом наш собеседник сказал сотруднице магазина, которая, в свою очередь, отметила, что такую продукцию им привозит поставщик.

На вопрос нашего читателя, почему же принимается такой товар, сотрудница ничего не ответила.