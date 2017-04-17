Фото: Amic.ru
Читатель портала Amic.ru обратился в нашу редакцию, возмутившись состоянием фруктов и овощей, которые предлагаются покупателям в одном из магазинов крупнейшего ретейлера Алтайского края.
Продукты явно не самой первой свежести были сняты им в торговой точке на улице Ядринцева.
"Фрукты и некоторые овощи буквально прогнили!" - жалуется читатель. Об этом наш собеседник сказал сотруднице магазина, которая, в свою очередь, отметила, что такую продукцию им привозит поставщик.
На вопрос нашего читателя, почему же принимается такой товар, сотрудница ничего не ответила.
Комментарии
А куда их? Тракторами давить?
это такой сорт
жри скатина крым наш!
Жри скатина вильна Украина
скотину так кормили и до Крыма
Жри скатина русишь швайне?
До Крыма 98 млн в год на Эволаре зарабатывали?
Так и цена соответственно низкая. В Марийке так: хочешь - выбирай из гнилья, не хочешь - мимо иди. Товар открыт, не упакован. Рядом качественный товар, но уже подороже. Вроде справедливо. Может, кто-то для себя выберет, кто-то для свиней купит не глядя.
А можно ли вообще уценять гнилой товар? Если он испорчен то его нужно выбрасывать. Мария Ра бедненькие мало зарабатывают? Нужно еще испорченный товар впарить? Стыдоба
Хуже, когда мы покупаем лекарство, а из чего оно не знаем. Мало ли чего на упаковке написать можно