Как провести свободное время, куда сходить и как отдохнуть на этой неделе, читайте в нашем традиционном гиде по самым интересным событиям барнаульской культурной жизни.

Понедельник

В 18:00 в галерее "Республика ИЗО" состоится спектакль "По поводу мокрого снега", поставленный по повести Федора Достоевского "Записки из подполья". На сцене зрители увидят артиста Молодёжного театра Алтая Евгения Любицкого.

В театре драмы в 19:00 начнется концерт легендарной звезды отечественной эстрады Владимира Кузьмина, который за 30 лет своей музыкальной карьеры написал более 200 песен и стал кумиром и любимцем тысяч людей.

Вторник

В концертном зале "Сибирь" можно будет послушать звезду мирового блюза – канадского гитариста Вульфа Мэйла, чей стиль определяют как смесь традиционного блюза и классического соула. Начало концерта в 18:30

Среда

19 апреля в Молодежном театре Алтая зрителям покажут спектакль по рассказам первой русской юмористки начала XX века, "королевы русского юмора" Надежды Тэффи "Чёртова закуска", жанр которого новосибирский режиссер Марина Шелевер определила как "спиритический сеанс". Пришедших ждут жизненные истории с небольшой долей потустороннего, а также много сатиры и точных наблюдений за суеверностью людей.

Четверг

В баре "Джем" пройдет концерт тамбовской группы "Операция Пластилин". В краевой столице ребята отыграют большой акустический концерт, специальным гостем которого станет легендарная личность, лидер группы "Территория 22" Владимир "СВАТ" Муллов.

Читайте также: Большой акустический концерт в Барнауле даст группа "Операция Пластилин"

В филармонии выступит лауреат национальных и международных конкурсов – немецкая органистка Сюзанна Рон, а в клубе "Фараон" большой концерт под названием "ЖивойНеживой" отыграет группа "25/17".

На большой экран на этой неделе выйдут российская комедия "Кухня: Последняя битва", отечественный мультфильм "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", американский триллер "Наваждение" и индонезийский боевик "Рейд: Пуля в голове".

Пятница

В театре драмы состоится премьера спектакля "Земля Эльзы" по пьесе известного современного драматурга Ярославы Пулинович. Его постановкой занялся режиссер Олег Пермяков, известный барнаульцам по многим спектаклям, в числе которых "Преступление и наказание".

В спектакле заняты заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина, Любовь Сорокина, Юрий Антипенков, Лена Кегелева, Вячеслав Сысоев, Анастасия Кузнецова и другие артисты театра.

В рамках акции "Библионочь-2017" состоится концерт творческих коллективов Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома. Гости смогут ознакомиться с книжными выставками, представляющими уникальный фонд библиотеки, и принять участие в интерактивной познавательной игре "Почувствуй Германию".

В филармонии очередную лекцию проведет музыкальный критик, телеведущий и виолончелист Артем Вагафик. В своей программе "Популярная музыкальная энциклопедия" он расскажет о том, откуда взялась музыка и как она стала именно такой.