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Кандидат в президенты и лидер движения "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян в своем интервью рассказал, что он будет делать с террористами, если победит на выборах. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как рассказал изданию Николя Дюпон-Эньян, он будет жёстко бороться с экстремизмом. А если все-таки станет президентом, то будет отправлять пойманных в стране террористов на архипелаг Кергелен, который расположен в 12 тысячах километров от Парижа, рядом с Антарктидой.

Политик отметил, что там уже есть постройки, которые используют ученые, и создать там пенитенциарный центр несложно.

Выборы президента Франции назначены на 23 апреля. Второй тур может пройти 7 мая.