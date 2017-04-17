Фото: namk.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после пропажи 51-летнего Юрия Кудинова с туристической базы, расположенной в девяти километрах от Белокурихи. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Известно, что 51-летний мужчина пропал еще 24 февраля 2017 года. Где он находится сейчас — неизвестно. "Учитывая обстоятельства исчезновения, а также личность пропавшего и длительность его отсутствия, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие, носит очки.

Был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, черные штаны и черные ботинки.

Особые приметы: на правом ухе имеется шрам.

Просьба к гражданам, располагающим информацией о передвижении и местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 8(385-4) 36-71-11 или по телефону 102.