Как не прогадать с покрытием для домашнего бассейна? Почему стоит остановить свой выбор не на плитке, а на лайнерной пленке? Специалисты "Акваполиса" рассказывают, что это за покрытие, в чем его преимущества и где купить пленку для бассейна по выгодной цене.

Плюсы и минусы

Когда место для бассейна выбрано, бетонный резервуар готов, следующий шаг — облицовка. Сегодня на смену традиционной плитке и стеклянной мозаике пришло современное покрытие – лайнер. Это пленочное покрытие из многослойного ПВХ. В чем его преимущества?

обходится дешевле;

может использоваться для облицовки чаш из бетона, металла, пластика и других материалов;

за счет гибкости хорошо укладывается в бассейны любой формы;

быстро и легко монтируется;

выполняет декоративную и гидроизоляционную функции;

долговечен (устойчив к ультрафиолету и перепадам температуры, химическим очистителям, давлению воды, механическому воздействию);

защищает стенки и дно от плесени (имеется антигрибковая пропитка).

Среди недостатков отмечают:

невозможность использования для чаш с круглым дном;

ограниченная цветовая палитра;

неустойчивость к порезам;

потеря с годами эстетического вида.

Стоит также отметить, что толщину лайнера вы можете выбрать сами. Если у вас сезонный бассейн, подойдет тонкое покрытие (до 0,8 мм). Для стационарных бассейнов эксперты рекомендуют выбирать армированное покрытие толщиной до 1,5 мм. Приобрести такую пленку можно на специализированном сайте http://aquapolis.ru/.

На что обратить внимание при покупке?

Выбирая лайнерное покрытие, обратите внимание, чтобы пленка не морщилась и не крошилась. Уточните температурный режим (особенно если ищете облицовку для уличного бассейна). Отдавайте предпочтение пленке с лаковым покрытием (оно помогает лайнеру дольше сохранять цвет и защищает от ультрафиолета).

А если вы сами решите монтировать пленку, приобретите специальный фен для ПВХ, который помогает идеально сваривать стыки на любых изгибах, гарантируя герметичность покрытия.