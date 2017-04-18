Как не прогадать с покрытием для домашнего бассейна? Почему стоит остановить свой выбор не на плитке, а на лайнерной пленке? Специалисты "Акваполиса" рассказывают, что это за покрытие, в чем его преимущества и где купить пленку для бассейна по выгодной цене.
Плюсы и минусы
Когда место для бассейна выбрано, бетонный резервуар готов, следующий шаг — облицовка. Сегодня на смену традиционной плитке и стеклянной мозаике пришло современное покрытие – лайнер. Это пленочное покрытие из многослойного ПВХ. В чем его преимущества?
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обходится дешевле;
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может использоваться для облицовки чаш из бетона, металла, пластика и других материалов;
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за счет гибкости хорошо укладывается в бассейны любой формы;
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быстро и легко монтируется;
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выполняет декоративную и гидроизоляционную функции;
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долговечен (устойчив к ультрафиолету и перепадам температуры, химическим очистителям, давлению воды, механическому воздействию);
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защищает стенки и дно от плесени (имеется антигрибковая пропитка).
Среди недостатков отмечают:
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невозможность использования для чаш с круглым дном;
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ограниченная цветовая палитра;
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неустойчивость к порезам;
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потеря с годами эстетического вида.
Стоит также отметить, что толщину лайнера вы можете выбрать сами. Если у вас сезонный бассейн, подойдет тонкое покрытие (до 0,8 мм). Для стационарных бассейнов эксперты рекомендуют выбирать армированное покрытие толщиной до 1,5 мм. Приобрести такую пленку можно на специализированном сайте http://aquapolis.ru/.
На что обратить внимание при покупке?
Выбирая лайнерное покрытие, обратите внимание, чтобы пленка не морщилась и не крошилась. Уточните температурный режим (особенно если ищете облицовку для уличного бассейна). Отдавайте предпочтение пленке с лаковым покрытием (оно помогает лайнеру дольше сохранять цвет и защищает от ультрафиолета).
А если вы сами решите монтировать пленку, приобретите специальный фен для ПВХ, который помогает идеально сваривать стыки на любых изгибах, гарантируя герметичность покрытия.
Комментарии
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