Фото: arhano.ru

Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на женщину-пешехода, случившегося вечером 27 марта.

Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП произошло около 19:10 на улице Энтузиастов в районе дома №20а.

Известно, что наезд на женщину допустил водитель автомобиля Toyota Vitz. "В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение города Барнаула", — добавляют в Госавтоинспекции.

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Очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: 391-734, 391-735 или 02.