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Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Рубцовска, который прошлым летом открыл водные горки с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Известно, что мужчина без разрешения установил на правом берегу реки Алей аттракцион "Водная горка", который не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также вместо грамотных инструкторов обвиняемый нанял школьников.

В результате 12-летний ребенок был сбит другими детьми, которые скатывались на "ватрушке" вслед за ним. Ребенок получил перелом ключицы.

После произошедшего опасный аттракцион был ликвидирован. В отношении владельца аттракциона возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".