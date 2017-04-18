Для участников федеральной государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.
На эти цели, в частности, в 2017 году выделят 13,28 миллиарда рублей, в 2018 – 2019 годах – по 4 миллиарда рублей, в 2020 году – 6,8 миллиарда рублей .
О том, какие жилищные программы действуют в стране в настоящее время, а также об условиях и возможности участия в них можно узнать на официальном сайте "Недвижимость Алтай" в разделе "Программы господдержки". Также на данном ресурсе можно изучить мнения экспертов по этому вопросу.
Комментарии
В начале 1986 года будущий президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000".
Не выполнил, пообещать, не значит - выполнить, главное, щедро раздавать обещалки, чтобы удержаться у власти
)
Бугага! Ну сколько можно народ этой темой смешить?????
Да, ладно жильё, если верить не забвенному Н.С. Хрущеву, то я уже37 лет, как при коммунизме живу, главное же вера...)))))
власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.
Это как и каким способом? Живем вчетвером в двухкомнатной квартире. На расширение в настоящее время средств нет. И боюсь, что к 25 году тоже не сильно ситуация улучшиться. Мне власти 2 комнаты перегородят пополам? Или из зала сделают 3 комнаты? А может быть они кухню и ванную в разряд жилых помещений переведут?
Для участников федеральной государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.
А коммунальные платежи к этом времени не станут равны стоимости самой квартиры?
К 1990 году Л.И.Брежнев обещал товарищам, проживающим в СССР, "каждой семье - отдельную квартиру!". Н.С. Хрущев "Начало коммунизма наступит в 1980 году!".... В.В.Путин - в 2005 году граждане РФ будут получать процент от продажи нефти и газа, т.к. полезные ископаемые в недрах земли нашей страны принадлежат народу!... Языком болтать - не мешки таскать!
ванную в разряд жилых помещений переведут?
Не! Это те кто сейчас один в двушке, поедет в однушку, а кто вдвоём в трёшке и больше, поедет в двушку, ну и т. д.......)))
Опыт уменьшения прожиточного минимума для подгонки к МРОТ состоялся и продолжает действовать, так что и засчет уменьшения численности населения в среднем окажется, что каждый гражданин имеет отдельную комнату.
Как тут картинку с обещаниями Единой России 2000г вставить?
Ну и фраза "среднее кол-во комнат..." как и "среднедушевой доход " из той-же оперы про народ и остальных...
так что и засчет уменьшения численности населения в среднем окажется, что каждый гражданин имеет отдельную комнату. Ну да! Ещё если Михайловку, Черницкое...и т. д. посчитать, то у всех по отдельной....
Это как и каким способом? Живем вчетвером в двухкомнатной квартире. На расширение в настоящее время средств нет. И боюсь, что к 25 году тоже не сильно ситуация улучшиться. Мне власти 2 комнаты перегородят пополам? Или из зала сделают 3 комнаты? А может быть они кухню и ванную в разряд жилых помещений переведут?
Ну вот видите, вы уже сколько вариантов придумали, а уж наши власти на всё способны. могут туалет и балкон признать отдельными жилыми комнатами. Да что нам переживать, 25 миллионов рабочих мест Путин пообещал создать. Создал? Фигу! Так и с жильём будет. Чего не сделает чиновник, чтобы остаться у кормушки.