Для участников федеральной государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.

На эти цели, в частности, в 2017 году выделят 13,28 миллиарда рублей, в 2018 – 2019 годах – по 4 миллиарда рублей, в 2020 году – 6,8 миллиарда рублей .

О том, какие жилищные программы действуют в стране в настоящее время, а также об условиях и возможности участия в них можно узнать на официальном сайте "Недвижимость Алтай" в разделе "Программы господдержки". Также на данном ресурсе можно изучить мнения экспертов по этому вопросу.