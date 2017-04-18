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Всем по комнате: каждой барнаульской семье добавят "квадратных метров"

, ИА "Амител"
Участники федеральной государственной программы получат свою комнату в квартире

Для участников федеральной государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.

На эти цели, в частности, в 2017 году выделят 13,28 миллиарда рублей, в 2018 – 2019 годах – по 4 миллиарда рублей, в 2020 году – 6,8 миллиарда рублей .

О том, какие жилищные программы действуют в стране в настоящее время, а также об условиях и возможности участия в них можно узнать на официальном сайте "Недвижимость Алтай" в разделе "Программы господдержки". Также на данном ресурсе можно изучить мнения экспертов по этому вопросу.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.04.2017 09:15
- гость -

В начале 1986 года будущий президент СССР Михаил Горбачев пообещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Тогда же была принята Государственная программа СССР "Жилье-2000".

Не выполнил, пообещать, не значит - выполнить, главное, щедро раздавать обещалки, чтобы удержаться у власти

0  0
18.04.2017 09:15
- гость -

)

0  0
18.04.2017 09:19
- гость -

Бугага! Ну сколько можно народ этой темой смешить?????

0  0
18.04.2017 09:22
- гость -

Да, ладно жильё, если верить не забвенному Н.С. Хрущеву, то я уже37 лет, как при коммунизме живу, главное же вера...)))))

0  0
18.04.2017 09:23
- гость -

власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.

Это как и каким способом? Живем вчетвером в двухкомнатной квартире. На расширение в настоящее время средств нет. И боюсь, что к 25 году тоже не сильно ситуация улучшиться. Мне власти 2 комнаты перегородят пополам? Или из зала сделают 3 комнаты? А может быть они кухню и ванную в разряд жилых помещений переведут?

0  0
18.04.2017 09:27
- гость -

Для участников федеральной государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" власти страны планируют к 2025 году довести среднее количество комнат в квартирах до числа проживающих в них.

А коммунальные платежи к этом времени не станут равны стоимости самой квартиры?

0  0
18.04.2017 09:29
- гость -

К 1990 году Л.И.Брежнев обещал товарищам, проживающим в СССР, "каждой семье - отдельную квартиру!". Н.С. Хрущев "Начало коммунизма наступит в 1980 году!".... В.В.Путин - в 2005 году граждане РФ будут получать процент от продажи нефти и газа, т.к. полезные ископаемые в недрах земли нашей страны принадлежат народу!... Языком болтать - не мешки таскать!

0  0
18.04.2017 09:30
- гость -

ванную в разряд жилых помещений переведут?

Не! Это те кто сейчас один в двушке, поедет в однушку, а кто вдвоём в трёшке и больше, поедет в двушку, ну и т. д.......)))

0  0
18.04.2017 09:30
- гость -

Опыт уменьшения прожиточного минимума для подгонки к МРОТ состоялся и продолжает действовать, так что и засчет уменьшения численности населения в среднем окажется, что каждый гражданин имеет отдельную комнату.

0  0
18.04.2017 09:33
- гость -

Как тут картинку с обещаниями Единой России 2000г вставить?

0  0
18.04.2017 09:35
Дизель

Ну и фраза "среднее кол-во комнат..." как и "среднедушевой доход " из той-же оперы про народ и остальных...

0  0
18.04.2017 09:36
- гость -

так что и засчет уменьшения численности населения в среднем окажется, что каждый гражданин имеет отдельную комнату. Ну да! Ещё если Михайловку, Черницкое...и т. д. посчитать, то у всех по отдельной....

0  0
18.04.2017 09:38
- гость -

Это как и каким способом? Живем вчетвером в двухкомнатной квартире. На расширение в настоящее время средств нет. И боюсь, что к 25 году тоже не сильно ситуация улучшиться. Мне власти 2 комнаты перегородят пополам? Или из зала сделают 3 комнаты? А может быть они кухню и ванную в разряд жилых помещений переведут?

Ну вот видите, вы уже сколько вариантов придумали, а уж наши власти на всё способны. могут туалет и балкон признать отдельными жилыми комнатами. Да что нам переживать, 25 миллионов рабочих мест Путин пообещал создать. Создал? Фигу! Так и с жильём будет. Чего не сделает чиновник, чтобы остаться у кормушки.

0  0
18.04.2017 09:43
- гость -

Чего не сделает чиновник, чтобы остаться у кормушки. Правильно! И на эти программные денежки- даёшь каждому "программисту" по особняку!

0  0
18.04.2017 09:45
- гость -

18.04.2017 09:38 - гость -

Мне вариант с переселением между квартирами предложенный в 9-30, больше понравился.))

0  0
18.04.2017 09:48
- гость -

предложенный в 9-30, больше понравился.)) Спасибо друг! Вот только всё равно в "программисты" не возьмут на распил!))))

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