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Сотрудники американского посольства, которое находится в Лондоне, вызвали на допрос по подозрению в терроризме трехмесячного мальчика, пишет Gazeta.ru.

Как сообщается, дедушка ребенка сделал ошибку, когда заполнял анкету на визу в США. Семья ребенка хотела поехать на отдых во Флориду. Мужчина по ошибке ответил "да" на вопрос о том, имеет ли его внук отношение к террористической деятельности, после чего ребенка вызвали на разговор.

Мальчик на допросе ни разу не заплакал. В свою очередь, дедушка ребенка посочувствовал сотрудникам посольства, у которых нет, по его мнению, чувства юмора. Семье ребенка пришлось еще потратить £3000 из-за первоначального отказа в получении визы.