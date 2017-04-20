Проблема малоэтажного строительства в Барнауле стоит остро. Директор АН "Дом" Геннадий Малков считает, что все дискуссии о нехватке выгодных кредитных продуктов, отсутствие желания застройщиков работать в данном векторе и малое количество пригодных для освоения территорий зависят от совсем другой проблемы – это соотношение цены и качества.

Барнаульские компании пока не могут предоставить своим потребителям дешевые дома, построенные по современным технологиям, полностью обеспеченные коммуникациями, в поселках с развитой инфраструктурой. Ответы на вопросы: "Как решить проблему?" и "Что ждет барнаульскую малоэтажку?" можно найти в интервью с Геннадием Малковым на сайте "Недвижимость Алтай". Рубрика "Мнения экспертов" является одной из самых популярных и авторитетных. Риелторы, застройщики, юристы, банкиры и другие специалисты еженедельно делятся здесь своими мнениями и наблюдениями по актуальным вопросам и злободневным темам.