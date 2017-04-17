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Непогода, которая будет наблюдаться в Алтайском крае 17 и 18 апреля, может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает региональный главк МЧС России.

Напомним, что в регионе в настоящее время действует штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и осадков.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий", — подчеркивают в спасательном ведомстве.

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Спасатели призывают жителей Алтайского края быть осторожными и соблюдать меры безопасности.



