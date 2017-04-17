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В барнаульском поселке Ильича закрыли водопропускное устройство, которое оборудовано в защитной насыпи на улице Остров Кораблик. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Отметим, что за прошедшие выходные уровень воды в реке Обь повысился на 121 см и достиг 443 см. Устройство закрыли, чтобы избежать подтопления жилого сектора.

В ведомстве уточняют, что в этом году задвижку закрыли на 10 дней позже, чем в прошлом.

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Между тем еще один барнаульский поселок от подтопления отделяет всего один метр повышения уровня Оби.

Напомним, в этом году сложнейший паводок ожидается в девяти сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай. По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.