В Барнауле участились случаи разрушения фасадов домов. Этой весной зафиксированы подобные происшествия на центральных улицах города. Особенно устрашающе выглядят дома на проспектах Ленина, Строителей, Социалистическом, сообщает корреспондент ИА "Амител" .

Напомню, в администрации Барнаула уже заявили, что причиной разрушений фасадов является ненадлежащая работа управляющих компаний. Чтобы заставить УК выполнять обязательства, в администрации города даже намерены обращаться в суд.

Напомним также, что 26 февраля погибла жительница Рубцовска, на которую обрушился элемент фасада многоквартирного жилого дома. А 17 апреля в селе Новичиха пострадали трое воспитанников детского сада, на которых обрушилась кирпичная кладка в учреждении.