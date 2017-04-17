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Почти все реки в границах Алтайского края, в том числе Алей, Бия, Катунь, Обь, Чарыш, Чумыш, вскрылись ото льда, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

В ведомстве подчеркивают, что пик второго этапа активного снеготаяния пришелся на прошедшие выходные. Теперь уровень воды в реках будет зависеть от выпадающих осадков.

На изменение уровней в водных объектах будут влиять осадки, выпадающие по бассейну Верхней Оби. Синоптики предупредили о дождях в ближайшие дни. Во второй половине недели погода изменится, станет теплее.

Напомним, ледоход на Оби в районе Барнаула начался днем в прошлый понедельник, 10 апреля.