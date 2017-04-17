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Антитеррористические учения пройдут в Алейском районе с 18 по 20 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, силовики будут отрабатывать действия при возникновении угроз террористического характера. В учениях будут задействованы подразделения Минобороны РФ, УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, УФНС ВНГ России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, органы местного самоуправления.

"Оперативный штаб обращается к населению с просьбой не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации", — сказано в пресс-релизе.