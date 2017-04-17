Многие не представляют свое утро без чашки крепкого и ароматного кофе. Он известен людям как минимум с XVI века, а в современном мире вообще оброс своим особым культом. В Международный день кофе для особых ценителей этого напитка редакция Amic.ru собрала несколько интересных рецептов из разных стран.

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Вьетнамский кофе

Что потребуется?

Сгущенное молоко

Кубики льда

Горячий кофе

Как готовить?

Налить в стакан сгущенного молока, добавить в него лед и залить сверху очень горячим кофе. Все перемешать и подавать на стол.