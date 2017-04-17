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Четыре ребенка пострадали при пожаре, произошедшем ночью 17 апреля в храме Ильи Пророка в центре Москвы, пишет газета "Известия".

Все пострадавшие дети доставлены в местную больницу. Всего из храма спасателям пришлось эвакуировать десять человек. Они госпитализированы. Еще шестерых человек, пострадавших при пожаре, осматривают медики.

Детям, которые отравились продуктами горения, 3, 6, 10 и 12 лет. Пожар в храме произошел из-за загоревшихся электрокабеля и обшивки в электрощите. Площадь пожара составила пять квадратных метров.