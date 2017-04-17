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Женщина-юрист из Рубцовска получила десять лет исправительной колонии общего режима, в том числе за то, что присвоила деньги знакомой, которые та перевела ей для оплаты адвоката. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В ведомстве поясняют, что зимой 2015 года осужденная узнала, что ее знакомой грозит уголовная ответственность, и предложила помощь в поиске адвоката. Для того, чтобы оплатить услуги защитника, подсудимая попросила перечислить деньги на ее счет. Потерпевшая перевела на ее банковский счет 58 тысяч рублей. Однако эти деньги подсудимая потратила по своему усмотрению.

В итоге суд вынес решение о лишении свободы подсудимой на два года. С учетом ранее вынесенного приговора, по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде десяти лет тюрьмы.