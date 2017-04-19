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Новый коттеджный поселок бизнес-класса появился в Барнауле

, ИА "Амител"
Коттеджный поселок "Лион" отвечает высоким стандартам и создан для комфортного проживания

Выбор жилья — одна из самых трудных задач, особенно если речь идет о собственном доме. Идеальный коттедж должен отвечать сразу нескольким параметрам: он должен располагаться вдалеке от городского шума, но иметь доступ ко всей инфраструктуре, находиться в экологически чистом районе, иметь безупречный внешний вид и приемлемую цену. К сожалению, на рынке редко можно найти дома, которые полностью соответствуют всем пунктам. 

Чем отличается поселок?

"Лион" — закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Он расположен в городской черте — недалеко от центра поселка Южный. Расположение рядом с поселком Южный обеспечивает доступ жителям "Лиона" ко всей необходимой инфраструктуре. Отдельно стоит отметить, что он расположен около соснового бора, поэтому в чистоте воздуха не стоит сомневаться.

Возведение домов было начато в мае 2016 года. Первые дома  уже практически завершены, начато возведение второй очереди.

"В посёлке с нуля подведены все необходимые коммуникации: электрические сети, водопровод, газоснабжение, центральная канализация. Особое внимание уделяется благоустройству не только каждого дома, но и периметру всего поселка: мощение проезжей части, тротуаров и центральных аллей, озеленение территории и самих участков сибирскими елями-крупномерами, а также уличное освещение светодиодными светильниками. Автомобиль можно оставить на гостевых парковках при въезде на территорию", — рассказывают застройщики.

Примечательно, что территория закрыта для посторонних. Эта черта делает "Лион" поселком бизнес-класса не на словах, а на деле. В этом году на его территории будет высажено более 300 елей-крупномеров, в том числе на пешеходных аллеях, которые играют роль разделительного барьера между автомобильными полосами, что является плюсом для семей с детьми — можно не бояться отпускать свое чадо играть на улице.

В чем плюсы "Лиона"?

  1. Поселок ограждён, в нем предусмотрена круглосуточная охрана, гостевая парковка при въезде на территорию, просторные усадьбы, строгий стиль ландшафта всей территории.
  2. Современная архитектура. Стилистика построек выдержана в строгих классических формах, которые успешно сочетаются с внутренним пространством, рассчитанным на свободные планировки. Такие планировки являются плюсом, так как каждый сможет создать свой идеальный мир за прочными стенами коттеджа.
  3. Материалы. Поселок "Лион" построен из самых современных материалов, которые соответствуют всем стандартам качества. Благодаря их применению в доме всегда будет тепло и сухо.

Из чего здесь строят?

Стены выполнены из газобетона "Сибит" толщиной 400 мм, дополнительно утеплены, облицованы мраморным кирпичом "рваный камень" в сочетании с керамическим кирпичом. Общая толщина стен — 600-700 мм.

Межэтажные перекрытия — из монолита толщиной 220 мм, что даёт всем особнякам дополнительную пространственную жёсткость плюсом к монолитным армопоясам и обеспечивает такой запас прочности, которого хватит на несколько поколений.

"Основная наша задача - создать такой дом, в котором будет жить не одно поколение. В архитектуре активно используется панорамное остекление, поэтому все комнаты дома буквально залиты светом. Полноценные лоджии площадью от 13 до 17 квадратных метров, входные тамбуры, остеклённые от пола до потолка. Возможно также установить лифт и систему управления коммуникациями дома Smart House (Умный дом) — здесь продуманы все мелочи", — комментируют застройщики.

Как купить?

Дома, которые раньше позиционировали как "бизнес-класс", сегодня уже не могут так называться, так как они уступают по всем параметрам: архитектурные решения, материалы, инженерные системы — всё это устарело. Но адекватность цен на рынке вызывает много вопросов.

"Лион" предлагает новые дома с современными решениями за половину рыночной стоимости. Возможен вариант покупки в рассрочку. При строительстве домов использовали лишь классические формы, отбросив все новомодные идеи, которые меняются каждый год. Таким образом, дом долго не будет терять своей актуальности.

Строительный сезон стремительно набирает обороты, и "Лион" сделал своим клиентам выгодное предложение: готовые дома можно приобрести со скидкой 3%*.

Также возможно оформить рассрочку на три года.

Более подробная информация о закрытом коттеджном поселке бизнес-класса “ЛИОН” представлена на сайте 

Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Ларионцева Елена Алексеевна

*Сроки акции до 31 мая 2017 года

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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