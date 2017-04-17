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Войну между РФ и США считают возможной около трети россиян, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА "Новости".

63% респондентов отметили, что им вооруженное противостояние двух держав кажется невозможным или крайне маловероятным. Абсолютно невероятным военное столкновение считают 16% опрошенных. Маловероятным такой сценарий называют 47% участников опроса.

Впрочем, 30% участников опроса заявили о том, что война между Россией и Штатами вероятна либо уже идет. Так, 16% полагают, что война возможна, а 14% склонны думать, что конфликт уже начался.

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Опрос проводился 11-12 апреля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Кажется примечательным, что в марте 2014 года о невероятности войны между РФ и США заявляли 25% респондентов, 51% указывали на ее маловероятность. 16% называли такой конфликт возможным, а 4% подчеркивали, что война уже идет.