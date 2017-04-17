Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщается на сайте Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю: принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию", — говорится в тексте документа.

Тем же указом Куйвашев назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

В рейтинге выживаемости российских губернаторов, который в декабре 2016 года представили фонд "Петербургская политика" и коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг", Куйвашев получил оценку "2+". Эксперты отметили его низкую популярность среди населения.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на осень 2017 года.

Евгений Куйвашев был избран губернатором Свердловской области в мае 2012 года. До этого он занимал должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.