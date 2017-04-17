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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отдала результаты экспертизы фильма "Матильда" в Генпрокуратуру, сообщает "ФАН".

Эксперты изучили трейлеры фильма, а также сценарий картины Алексея Учителя. Они сошлись во мнении, что образ Николая II оскорбляет религиозные чувства верующих. В картине царь показан как неадекватный и безнравственный человек. Также специалисты установили, что Учитель использовал "манипулятивные приемы", подменяя факты мнением и художественным вымыслом.

Также в заключении сказано, что фильм нельзя допускать к показу из-за высокой степени провокативности и уничижения.

Фильм должен выйти в прокат 25 октября. Но перед его премьерой произошел скандал. Активисты начали выступать против премьеры картины. При этом они видели только трейлер фильма. Противники ленты создали в июле 2016 года петицию на сайте Change.org, где собирали подписи за отмену картины, объясняя это тем, что "содержание фильма является сознательной ложью". Как пояснили выступившие против "Матильды", в истории нет фактов сожительства русских царей с балеринами. Кроме того, по их мнению, Россия здесь представлена "как страна виселиц, пьянства и блуда, что также является ложью.