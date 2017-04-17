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Празднование 80-летия Алтайского края и дня рождения Барнаула в 2017 году перенесут на конец сентября из-за Единого дня голосования, намеченного на 10 сентября. Об этом журналистам в понедельник, 17 апреля, рассказал заместитель председателя правительства региона Виталий Снесарь.

Представитель правительства региона отметил, что традиционно часть торжественных мероприятий в честь 80-летия Алтайского края объединят с Днем города Барнаула, как это было пять лет назад. Однако Виталий Снесарь отметил, что в этом году 10 сентября в субъектах России пройдут выборы различных уровней, поэтому принято решение перенести День города и празднование 80-летия Алтайского края на конец сентября.

"Это очень важные мероприятия, которые нельзя объединять. Мы приняли решение провести День города в Барнауле и юбилей Алтайского края уже после Единого дня голосования", — сообщил Виталий Снесарь.

Впрочем, по его словам, юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию Алтайского края, будут проходить в течение всего 2017 года. При этом поставлена задача охватить все муниципальные образования края.

Отметим, что ранее, отвечая на вопрос на сайте администрации края, Виталий Снесарь сообщал, что празднование 80-летия Алтайского края состоится 28 сентября 2017 года. Таким образом, можно предполагать, что и День города также пройдет в этот день.

В сентябре, согласно плану юбилейных мероприятий, запланирован концерт ансамбля русского танца "Огоньки" Государственной филармонии Алтайского края, посвященный 80-летию края и 50-летию коллектива. Одним из зрелищных мероприятий станет Фестиваль духовых оркестров городов Сибири. В этом мероприятии примет участие Президентский оркестр и рота почетного караула Службы коменданта Московского Кремля.

Кроме того, в этом году будет утверждена юбилейная медаль Алтайского края, которой будут награждаться граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. Ее получат 2000 человек.

Отметим, что 75-летие Алтайского края и 282-летие Барнаула 5 лет назад праздновали 14 сентября.