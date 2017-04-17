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Пять лет колонии строгого режима получил 18-летний житель Шипуновского района, который совершил три хищения и убийство, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что осенью прошлого года обвиняемый вместе со своим 35-летним знакомым похитил металлическую дверь водонапорной башни, которая стоила десять тысяч рублей.

Спустя пару месяцев он с другим приятелем украл чугунные задвижки, открутив их в колодце, принадлежащем тому же обществу с ограниченной ответственностью, причинив ущерб на 1100 рублей. Чуть позже он украл 76 килограммов картошки из погреба.

Уже в декабре обвиняемый во время застолья избил 43-летнего односельчанина. На следующий день от полученных травм потерпевший умер.

В итоге парень получил тюремный срок. Его подельникам также назначено наказание в зависимости от роли каждого из них в преступлениях.