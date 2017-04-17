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Представитель Белого дома подтвердил информацию, согласно которой жена и младший сын президента США Дональда Трампа переезжают из Нью-Йорка в Вашингтон. Об этом пишет Gazeta.ru.

Как сообщается, Меланья Трамп и ее сын Бэррон переедут летом, после того как закончится учебный год. Ранее американцы создали петицию, целью которой было добиться переезда жены президента в Белый дом.

Документ называется "Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или заплатить за свои расходы". Авторы петиции говорят о том, что охрана первой леди США является весьма затратной для американского бюджета.

Сейчас первая леди живет в доме на Манхэттене. Младший сын президента ходит в школу в Нью-Йорке.