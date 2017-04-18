Товарищеский матч по мини-футболу между командами "Алтайлес" и "Рубцовский ЛДК" состоялся 15 апреля в рубцовском спортивном комплексе "Торпедо". Встреча прошла по приглашению Рубцовского лесодеревоперерабатывающего комбината, сотрудники которого увлекаются мини-футболом.

При счете 9:5 в пользу гостей нужно сказать, что игра была практически на равных. Соперники не хотели друг другу уступать. Теперь "Рубцовский ЛДК" намерен отыграться и провести матч-реванш.

Также для спортсменов была организована экскурсия на современное деревообрабатывающее производство — Рубцовский ЛДК. Исполнительный директор Владимир Ширяев показал основные этапы переработки древесины и получения продукции, продемонстрировал работу современного оборудования, аналогов которому в Алтайском крае нет. Спортсмены были приятно удивлены уровнем организации производства на комбинате, с интересом побывали на линиях. Больше всего гостей поразил уровень автоматизации сложных процессов.

Участники товарищеского матча поблагодарили Рубцовский ЛДК за возможность сыграть с достойными соперниками.

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