Фото: belokurikha.ru

Первый в Сибири курортно-аграрный кластер появится в Белокурихе — в его состав войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды.

Об этом сообщает "Курорт Белокуриха". Кластер будет создан на базе курортов этой компании и позволит обеспечить туристов проверенной, качественной продукцией по системе "все включено".

Гендиректор АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов отметил, что новый сервис гости санатория "Белокуриха" смогут оценить уже в этом году, когда номера этого комплекса получат сертификат на "четыре звезды".

"Мы комплексно работаем над повышением качества услуг, совокупность собственных производств — в числе прочих мер. Так, в ближайших планах открытие в Солонешенском районе животноводческого комплекса с цехом по производству охлажденного мяса "Альпийские луга", — отметил топ-менеджер компании.

Еще одним объектом кластера станет хлебозавод, который открылся буквально на днях. Производство здесь налаживает пекарь из Германии Лотер Вайнгард.

Также в состав курортно-аграрного кластера войдут пивоварня и винокурня.