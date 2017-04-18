Стив Возняк, сооснователь корпорации Apple, решил заглянуть в будущее и рассказал, что ждет людей в 2075 году. Как пишет "Лента.Ру", по его мнению, люди, вероятнее всего, переселятся в пустыни, так как это идеальное место для города будущего, который придется возводить с нуля. На первый план выйдет искусственный интеллект, а люди будут взаимодействовать с разными умными поверхностями для общения, совершения покупок и развлечений.

Кроме того, Возняк предположил, что к 2075 году люди точно колонизируют Марс, который будет промышленным центром Земли, и установят контакты с инопланетянами.

Также инженер выразил уверенность в том, что компания Apple, так же как и Google с Facebook, просуществует очень долгое время и до 2075 года доживет точно, так как в руках этих компаний сосредоточены огромные деньги, которые можно вкладывать во все что угодно.