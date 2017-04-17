Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил до начала следующего учебного года восстановить школу в поселке Гордеевский Троицкого района, где на прошлой неделе произошел крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, об этом глава края высказался в ходе аппаратного совещания 17 апреля.

"Даю поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию и внести предложения о выделении средств из резервного фонда правительства на ремонт школы. Мы должны сделать все, чтобы устранить последствия пожара в течение ближайших месяцев. К началу нового учебного года школа должна быть полностью готова", — подчеркнул губернатор.

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Напомним, что пожар в школе произошел 12 апреля. В результате ЧП никто не пострадал. Причиной пожара называется неисправность дымохода. Из-за возгорания в школе на третьем этаже повреждены шесть кабинетов.

В данный момент начальные классы разместили в отдельном здании. Учебный процесс полностью восстановлен.